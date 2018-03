Els EUA i la UE exigeixen a Facebook que aclareixi la filtració massiva de dades

El parlamento Europeu, igual que ha fet el britànic, ha demanat aquest dimarts que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, expliqui com va ser possible que l'empresa Cambridge Analytica utilitzés dades dels usuaris de la xarxa social per manipular presumptament campanyes electorals.



La petició sorgeix després que també senadors demòcrates i republicans hagin sol·licitat a Zuckerberg comparèixer davant el Congrés del país, al costat dels directors executius de Google i Twitter.



Les autoritats de la Unió Europea abordaven aquest dimarts el cas Cambridge Analytica (CA), l'empresa relacionada amb la campanya electoral de Donald Trump acusada d'usar sense permís les dades personals de milions d'usuaris de Facebook.



El tema està en l'agenda d'una reunió dels encarregats de la protecció de dades a Brussel·les, va assenyalar la Comissió Europea, una de les representants de la qual anava a demanar "aclariments" a Facebook aquest dimarts a Washington, un dia després que les accions de la xarxa social es desplomessin a la borsa per aquest cas.



El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va convidar al fundador de Facebook a donar explicacions sobre aquesta qüestió davant els eurodiputats.



"Convidem a Mark Zuckerberg al Parlament Europeu. Facebook necessita aclarir davant els representants de 500 milions d'europeus el fet que les dades personals no van ser usades per manipular la democràcia", va dir Tajani en el seu compte a Twitter.





We´ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. — Antonio Tajani (@EP_President) 20 de marzo de 2018



Ús de dades

A més, l'organisme britànic que regula la protecció de dades va demanar una ordre de registre d'aquesta misteriosa empresa britànica que va treballar per a la campanya electoral del president nord-americà, Donald Trump.Segons una recerca realitzada pels diaris The New York Times i The Observer (l'edició dominical del diari britànic The Guardian), Cambridge Analytica va aconseguir dades de milions d'usuaris de Facebook, sense el seu consentiment, amb els quals hauria creat un algoritme per preveure i influir individualment en el vot dels electors.Facebook va suspendre a CA la setmana passada després de conèixer-se que no havia destruït les dades de milions d'usuaris com s'havia acordat.