Spotify amplia els avantatges del seu servei gratuït

Spotify és l´app més utilitzada per escoltar música en línia Reuters

La plataforma de música en línia Spotify va presentar aquest dimarts una nova versió gratuïta de les aplicacions de iOS i Android per enfortir la seva posició de líder al mercat.

"Sabem que aquesta és l'única manera d'aconseguir el nostre objectiu d'atreure a milers de milions de seguidors a la plataforma i fer que tota la indústria de la música tingui el tamany que hauria de tenir, segons nosaltres", va explicar Gustav Soderstrom, cap d'investigació i desenvolupament de la companyia sueca en un esdeveniment a Nova York.

L'executiu va explicar que el 60% dels subscriptors que paguen inicialment havien estat usuaris del servei gratuït.

Per això, el servei gratuït tindrà ara menys restriccions, va indicar Spotify. Fins ara, la versió mòbil només permetia reproduir música de manera aleatòria, i l'aplicació triava les cançons dins d'una llista de reproducció. Spotify a més restringia el nombre de reproduccions per a una mateixa cançó.

La nova oferta ara permet als subscriptors de la versió gratuïta escoltar el tema que desitgen tantes vegades com desitgin, sempre que aparegui en una de les 15 llistes de reproducció personalitzades de la plataforma.

L'usuari podrà accedir a cançons que no apareixen en aquestes llistes de reproducció, encara que haurà de tornar a la manera aleatòria per poder reproduir-les.

El servei gratuït seguirà incloent anuncis publicitaris obligatoris, a diferència de l'oferta pagada, i no serà possible descarregar cançons per escoltar-les sense connexió, opció que sí tenen els subscriptors de pagament.

Spotify també va anunciar el llançament d'un mode de baix consum, que pot usar fins a un 75% menys de dades per reproduir música en línia.

Spotify va debutar en la Borsa de Nova York el 3 d'abril. Aquest dimarts la seva cotització es va situar en 155,65 dòlars per acció, un 6,17% en relació al preu en el que va començar a cotitzar als mercats.