Facebook farà la competència a Tinder i ara també t'ajudarà a trobar parella

El màxim responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciat avui les novetats de la signatura en la seva conferència anual de desenvolupadors (F8), on ha destacat una opció perquè els seus usuaris trobin parella i el llançament de unes ulleres de realitat virtual a baix cost. "Un de cada tres matrimonis als Estats Units comencen en línia", ha destacat l'empresari en l'esdeveniment, que se celebra fins dimecres a San José, Califòrnia, i es retransmet per Internet.

Tot i que no ha especificat quan, "Dating" permetrà als usuaris crear un perfil privat per tenir cites, a l'estil de populars aplicacions com tinder, amb persones que no siguin "amigues" i que coincideixin en esdeveniments o grups de Facebook. "Això serà per a construir relacions reals a llarg termini, no només aventures", ha apuntat Zuckerberg en un esperat discurs on va deixar clara la intenció de la plataforma de "seguir construint" un món connectat al mateix temps que inverteix en millorar la privacitat.

Una altra de les novetats destacades pel fundador de Facebook ha sigut el llançament de les ulleres Oculus Go als Estats Units per 199 dòlars, un preu gràcies al qual "molta gent experimentarà la realitat virtual i la presència virtual per primera vegada". Zuckerberg ha arrencat aplaudiments a l'anunciar que els assistents al F8, unes 5.000 persones, s'endurien gratis el producte, que conté mil aplicacions i porta les lents de més alta qualitat "instal·lades per Oculus en un dispositiu fins ara".

Pel que fa al "programari", Zuckerberg ha començat amb "Watch Party" per a Facebook, on ha aprofitat per riure's de si mateix enmig de l'escrutini a què està sotmesa la firma per l'accés no autoritzat d'una consultora política a les dades d'uns 87 milions d'usuaris. "Posem per cas que el teu amic està declarant al Congrés: pots ajuntar als teus amics i podeu riure o plorar junts. Alguns dels meus amics ho van fer, però espero que no es repeteixi aviat", ha fet broma, mostrant aquesta opció per veure vídeos en grup i comentar-los amb la seva pròpia intervenció davant els legisladors dels EUA el mes passat.

D'altra banda, tan a Instagram com a Whatsapp, aplicacions que pertanyen a la xarxa social, es podran fer videotrucades en grup d'aquí a uns mesos, sense que es conegui data concreta. A més, Instagram estrenarà un disseny en l'apartat "Explorar" que organitza els continguts per categories, i habilitarà efectes de realitat augmentada en la seva càmera, novetat que també arriba a Messenger, una aplicació l'aparença serà "simplificada".

Zuckerberg ha dedicat bona part del seu discurs d'obertura, que han seguit unes 1.400 persones per internet, a la privacitat que està impulsant la signatura després de la seva polèmica amb la consultora Cambridge Analytica, però ha reptat els assistents a "seguir construint". "Necessitem dissenyar tecnologia per ajudar a apropar a les persones", ha afirmat l'empresari, que ha advertit als desenvolupadors: "Si no treballem en això, el món no avançarà en aquesta direcció sol, i estem aquí per això".