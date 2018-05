Alerta: Twitter demana als seus usuaris que canviïn la seva contrasenya per un error de seguretat

La xarxa social Twitter ha demanat als seus usuaris que canviïn la contrasenya dels seus comptes per una errada greu de seguretat. la companyia no té constància de moment que les claus hagin estat robades per pirates informàtics.

"Hem trobat un error que permetia emmagatzemar les contrasenyes en un registre intern". Així ha informat Twitter d'una errada en el sistema de la xarxa social per seguidament recomanar que els seus usuaris canviïn les claus per assegurar-se conservar la seva privadesa.