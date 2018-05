T'agrada la muntanya? Converteix el teu mòbil en el teu company idoni

Consells per preparar el teu mòbil per a la muntanya.

Consells per preparar el teu mòbil per a la muntanya. Getty Images

Amb la primavera i el bon temps ve de gust sortir de casa i de la ciutat, lluny de la rutina. El camp i la muntanya ofereixen l'escenari perfecte per a passar una jornada a l'aire lliure i evadir-nos de la rutina per una estona.

Els 'smartphones', a més de permetre'ns localitzar el millor lloc per fer una excursió i comprovar el temps que farà, també ens poden treure d'una dificultat en cas d'emergència. Per això, abans de sortir de viatge, cal assegurar-se que portem el telèfon mòbil amb nosaltres, funciona correctament i té la bateria totalment carregada.

Perquè la bateria aguanti la jornada, pots baixar la brillantor de la pantalla, desconnectar la connexió Bluetooth i tancar les aplicacions que s'executen en segon pla, com aconsellen des de la companyia Wiko.

En sortir al camp o la muntanya, es recomença portar una bateria externa, totalment carregada, per si necessitem carregar el mòbil. Una funda pot proporcionar protecció extra davant caigudes fortuïtes.

Abans de sortir, també convé comprovar la informació meteorològica, per tal de saber si durant la nostra excursió pot haver pluja, veient o neu, i en aquest cas, retardar la marca per evitar exposar-se a riscos innecessaris.

Si tenim pensat fer el viatge sols, és recomanable avisar dels nostres plans a un familiar o amic, així com del lloc a on anirem i la ruta que volem realitzar. En aquest cas, resulta imprescindible portar el GPS del mòbil activat en tot moment, perquè puguin localitzar-nos.

La preparació davant possibles contratemps també comporta assegurar-nos que tenim al mòbil aplicacions útils. Des Wiko aconsellen la funció llanterna que solen tenir els mòbil, Google Maps -tampoc estan de més els recursos que ofereix l'Institut Geogràfic Nacional-, alguna aplicació que enviï les coordenades de la ubicació en cas d'accident i alguna que optimitzi el senyal del telèfon.

En aquest sentit, cal recordar que el nombre d'emergència 112 és gratuït, i es pot trucar davant de qualsevol eventualitat per demanar ajudar. És un nombre que està disponible al 'smartphone' abans d'introduir el PIN o qualsevol altre patró de desbloqueig, i sempre que hi hagi cobertura GSM de qualsevol operador, encara que no sigui el que tens contractat.