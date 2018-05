WhatsApp incorpora noves funcions per als grups

La plataforma de missatgeria instantània WhatsApp ha informat que "protegirà" l'usuari perquè no el puguin afegir repetidament en grups dels que prèviament ha sortit, com a part de les noves funcions que ha incorporat per a aquest tipus de xats.

Una altra de les millores introduïdes per als seus grups, que estaran disponibles tant per usuari d'Android com iOS, és que quan una persona s'uneixi al grup, la descripció, el tema, les normes o qualsevol altra nota important apareixerà a la part superior del xat.

A la configuració de grups, es veurà un control que permetrà restringir qui pot canviar el nom, icona i descripció del grup, tal com informa al seu bloc la plataforma.

A més quan s'estigui un temps sense obrir el xat de grup, es podran veure ràpidament els missatges en què t'han esmentat tocant el nou botó @ a la cantonada inferior dreta.

Es podrà trobar qui forma part del grup des de la pantalla "info" del grup, els administradors tindran capacitat per eliminar permisos d'altres participants i els creadors dels grups no podran ser eliminats.