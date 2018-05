Com detectar i expulsar un lladre de la teva xarxa WiFi



Si creus que darrere dels teus problemes amb el WiFi hi ha un lladre, és fàcil detectar-lo i encara més expulsar-lo de la teva Xarxa. Per això, cal seguir uns passos amb els quals posar fre a la persona que roba la teva connexió. En fer-ho, millorarà el rendiment de la teva Xarxa i el més important: es farà justícia.



Fes una llista de les adreces MAC

El primer que s'ha de fer un cop es tenen sospites és elaborar una llista de les adreces MAC de tots els dispositius. Es tracta d'una espècie de matrícula virtual de cada aparell. D'aquesta manera es comprovarà quina adreça és la intrusa en la connexió de xarxa.

Aquesta adreça és fàcil de trobar. En els sistemes Android es pot veure en Informació del Dispositiu, dins dels Paràmetres. D'altra banda, en els sistemes macOS i Windows també es pot localitzar en Paràmetres.



Entra en el teu router per trobar el lladre

Aquest és el pas més complicat, ja que cada model de router té les seves característiques. En principi, pots accedir-hi teclejant a la barra de cerca del navegador la següent combinació de números: 192.168.1.1.

En aquest moment s'obrirà una pantalla que demanarà usuari i clau del router. En cas de no conèixer aquestes dades sempre pots telefonar al teu operadora per obtenir la informació.

Comprova les adreces connectades al teu WiFi

Després d'accedir a la Configuració del router, arriba el pas en el qual hauràs de comprovar totes les adreces MAC apuntades anteriorment. En primer lloc cal dirigir-se al apartat de xarxa WiFi o Wireless. En ell apareixeran dues xarxes: una de 2'4 GHz i una altra de 5 GHz.

S'han de comprovar en les dues xarxes l'apartat denominat Associated Devices o Dispositius connectats. Dins es mostrarà una llista de totes les adreces MAC connectades. Si hi ha alguna que no aparegui a la llista elaborada prèviament aquesta és la que pertany al lladre del teu WiFi.

Bloqueja l'intrús per sempre

Un cop detectat el lladre de la teva xarxa WiFi arriba el moment de la venjança. Al costat de l'apartat Dispositius Connectats es troba un altre anomenat Accés de Control o Filtre MAC o alguna cosa semblant.

Dins d'aquesta opció es podrà bloquejar una adreça MAC per sempre i que, d'aquesta manera, no torni a accedir a la connexió WiFi. Per a això, cal seleccionar el mode Block i afegir l'adreça MAC de l'intrús en qüestió. En acabar de fer aquest pas en les dues xarxes esmentades anteriorment, el lladre deixarà de tenir accés a la xarxa.