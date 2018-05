Tens un dels routers infectats?

Ahir molts usuaris d'Internet es van espantar davant l'alerta llançada pel mateix FBI en la que advertia d'un perillós malware que estaria infectat sistemes de mig món. Ara et mostrem la llista provisional dels aparells que potencialment poden estar infectats per aquest virus. És complicat que els usuaris domèstics tinguin un d'aquests, ja que es tracta de sistemes enfocats al mercat professional i que poques vegades ofereixen les empreses proveïdores d'Internet del nostre país. En tot cas, aquesta és la llista:



- Linksys E1200

- Linksys E2500

- Linksys WRVS4400N

- Mikrotik RouterOS for Cloud Core Routers: 1016, 1036, y 1072

- Netgear DGN2200



- Netgear R6400

- Netgear R7000

- Netgear R8000

- Netgear WNR1000

- Netgear WNR2000

- QNAP TS251

- QNAP TS439 Pro

- TP-Link R600VPN



Ahir van assabentar-nos que la primera mesura que s'havia de prendre per desactivar aquest malware era reiniciar el router. En tot cas, això no serveix per a res, ja que reiniciant-lo, el virus seguirà estant allà. Tot i així, la nota enviada per l'FBI advertia, textualment, que el fet de reiniciar el router "el desactivaria temporalment". Això és així ja que reiniciant-lo s'aconseguiria eliminar les fases 2 i 3 del malware, el que desactivaria la capacitat destructiva del VPNFilter.