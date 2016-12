«El padre de Caín», la minisèrie inspirada en una història real a l'entorn d'ETA

n «El Nord és el millor destí d'un membre de la Guàrdia Civil que vulgui servir el seu país». Aquesta és una de les raons que va portar diversos oficials de la Guàrdia Civil a sol·licitar Sant Sebastià en el seu primer trasllat a la dècada dels 80, una època en què ETA perpetrava atemptats mortals gairebé cada 72 hores. Aquest serà el destí triat per Eloy, jove tinent de l'institut armat a qui dóna vida Quim Gutiérrez a la minisèrie El padre de Caín, que Telecinco emetrà avui i demà en horari de màxima audiència.

Convençut que en concloure la seva missió en aquest convuls destí la seva carrera estaria més ben situada que mai, el protagonista d'aquesta ficció de dos lliuraments dirigida per Salvador Calvo (guardonat amb el Premi MiM Sèries 2015 a la Millor Direcció per Los Nuestros) es veurà immers en un complicat escenari: una atmosfera de tensió i por on l'assetjament i la violència són la constant.

Amor, odi, lleialtat i traïció constitueixen els principals ingredients d'aquesta minisèrie produïda en col·laboració amb Boomerang TV i protagonitzada al costat de Quim Gutiérrez (Goya al Millor Actor Revelació per Azuloscurocasinegro el 2007) per Aura Garrido (Biznaga de Plata del Festival de Cinema de Màlaga per Stockholm el 2013), Oona Chaplin ( Joc de trons), Patxi Freytez (El comisario), Luis Bermejo (Amar es para siempre), Luis Zahera ( Celda 211), Eduardo Lloveras (Los Nuestros), Cristina Plazas ( Alakrana), Ricardo Gómez (Cuéntame cómo pasó) i Patrick Criado ( El Rey).

Un romanç impossible

Amb guió d'Alejandro Hernández (Los Nuestros) i Michel Gaztambide (No habrá paz para los malvados), El padre de Caín submergeix els espectadors en l'Euskadi dels 80, «els anys del plom» en els quals ETA assassinava sense pietat, un entorn hostil en què el tinent de la Guàrdia Civil s'haurà d'enfrontar al terrorisme etarra més cruent i viurà un idil·li amb una jove basca.

Inspirada en fets reals i basada en la novel·la homònima de Rafael Vera, secretari d'Estat de Seguretat entre 1984 i 1994, la ficció se situa dues dècades després dels fets, quan Eloy es veu obligat a tornar a Sant Sebastià, ciutat en la qual es retrobarà amb un passat impossible d'oblidar.