El Super3 estrena la sèrie «Les noves aventures de Geronimo Stilton»

n El canal Super3 ha preparat una programació especial per a avui i dijous, tots dos festius. La principal novetat és l'estrena de Les noves aventures de Geronimo Stilton, una seqüela de la sèrie Geronimo Stilton, que també ha estat emesa pel canal infantil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i que té com a protagonista el ratolí que s'ha fet famós arreu del món gràcies al seus llibres. A banda d'aquesta nova sèrie, tant avui dimarts com el dijous s'estrenaran capítols nous de la sèrie Els Dalton, acompanyats d'alguns d'especials i de la pel·lícula Tots cap a l'oest, protagonitzada pels famosos bandolers i el seu gran enemic, Lucky Luke.

La programació de tots dos dies al canal Super3 inclourà dos llargmetratges més, Tom i Jerry: missió a Mart i Tom i Jerry: l'anell màgic, així com les sèries Els germans Kratt, Doraemon, el gat còsmic, Prodigiosa: les aventures de Ladybug i Gat Noir, Les noves aventures de Peter Pan, Raa, Raa, el lleó escandalós o El detectiu Conan, entre d'altres.