El final de la setena entrega de «The Walking Dead» arribarà a Fox el febrer

n La cadena Fox estrenarà a Espanya la segona part de la setena temporada de la sèrie The Walking Dead el dilluns 13 de febrer en versió original subtitulada a les 3.30 hores, tot just mitja hora després de la seva estrena als Estats Units, i en versió dual a les 22.20 hores. Segons ha informat el canal de televisió, aquesta segona part comptarà amb vuit episodis que tancaran la setena entrega d'a–questa ficció que torna als canals de Fox al febrer 24 hores després de la seva estrena a Estats Units, «complint», segons matisa el canal, amb el «compromís permanent» d'emetre la sèrie de manera «gairebé simultània» en tots els països del món on opera.

La segona part de la setena temporada, en què apareix Rick Grimes (Andrew Lincoln) i la resta de supervivents, porta per títol: Rise Up (Rebélate). Basada en la sèrie de còmics escrits per Robert Kirkman i publicats per Image Comics, The Walking Dead narra la història dels mesos i els anys que transcorren després d'un apocalipsi zombi i segueix les aventures d'un grup de supervivents.