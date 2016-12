«El documental» de TV3 analitza l'èxit d'«Acorar», una peça teatral de petit format

n Acorar és un monòleg escrit i interpretat per Toni Gomila i dirigit per Rafael Duran. És una peça teatral de petit format, de només 50 minuts, modesta en escenografia, però que des de l'estrena, l'any 2011, ha captivat milers i milers d'espectadors, tant a les Illes Balears com a Catalunya i al País Valencià. El documental n'analitza l'èxit a través del testimoni de l'autor i actor, Toni Gomila; del seu director, Rafel Duran; de l'equip que va participar en el muntatge i d'una trentena d'entrevistats, entre els quals hi ha Oriol Broggi i Joan Lluís Bozzo.