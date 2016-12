«Sense ficció» recorda aquesta nit Dorotea de Chopitea, la «Mare dels pobres»

n Sense ficció emet Dorotea de Chopitea, una senyora de Barcelona, documental que s'estrena l'any del segon centenari del naixement de la «Mare dels pobres», impulsora de l'obra social més important del segle XIX a Barcelona. La producció de Media 3.14, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa, està dirigida per Jordi Dorca i presentada per Agnès Marquès. Hi intervenen els periodistes Enric Calpena i Lluís Permanyer; els historiadors Dani Cortijo, Mercè Tatjer, Roser Nicolau i Carles Sudrià; els sacerdots José Arlegui i Nicolás Echave, i l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.