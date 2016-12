Miguel Ángel Silvestre s'incorpora a la sèrie «Narcos», de la plataforma Netflix

n L'actor espanyol Miguel Ángel Silvestre ha fitxat per la nova temporada de Narcos, per posar-se en la pell d'un especialista a blanquejar diners procedents del narcotràfic. Silvestre és el segon intèrpret espanyol que fitxa per aquesta sèrie original de Netflix, després de Javier Cámara. No obstant això, abans de res, Miguel Ángel Silvestre participarà demà de l'emotiu comiat de la sèrie Velvet, que es podrà veure a Antena 3 en la franja de màxima audiència.

La veterana sèrie s'acomiadarà amb l'esperat casament entre Alberto (Miguel Ángel Silvestre) i Ana (Paula Echevarría), un final que «fascina» l'actor. «Està fet per a l'espectador, són focs artificials, molt trepidant, amb moltíssimes càmeres i molta tensió i adrenalina» ha declarat Silvestre a l'agència Efe. La sèrie produïda per Bambú per a Antena 3 arriba al seu final després de quatre temporades, amb una mitjana de 3,8 milions d'espectadors i un 20,8% de quota de pantalla, des de la seva estrena el 2014. I ho farà amb un capítol especial que inclou 15 minuts de escenes en temps real. «És la primera vegada que una sèrie espanyola emet el seu final en directe i estem molt nerviosos» reconeix l'actor.