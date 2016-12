n El desenllaç de la quarta edició de La Voz arriba aquesta nit a Telecinco. La vetllada decisiva arribarà acompanyada pel suport de tots els programes de producció pròpia en directe de la cadena de Mediaset España. Thais, de l'equip d'Alejandro Sanz; Irene, del de Malú; Carlos, del de Manuel Carrasco; i Mario, del de Melendi, són els quatre candidats a endur-se la victòria en el concurs que la cadena produeix en col·laboració amb Boomerang TV i Talpa. Per aconseguir-ho, actuaran en solitari, acompanyats pels seus respectius coaches i pels artistes convidats de la nit: Laura Pausini, Raphael, Pablo López, Índia Martínez i Sergio Dalma.

En la gala d'aquesta nit, que es podrà veure a partir de les 22 h amb Jesús Vázquez i Tania Llasera de presentadors, també hi participaran els guanyadors de les tres primeres edicions del concurs. Rafa Blas, David Barrull i Antonio José tornaran a l'escenari per interpretar els temes guanyadors. Com en altres edicions, el vot de l'audiència serà decisiu per decantar qui serà el guanyador.