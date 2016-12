La música i l'humor de José Mota, protagonistes del Nadal de TVE

n El sorteig de la Loteria de Nadal donarà per inaugurades les festes a Televisió Espanyola, que ha preparat programes especials com Telepasión va de cine, concerts com el de Miguel Bosé, la gala Inocente, inocente i l'humor de José Mota per acomiadar el 2016.

La retransmissió del tradicional sorteig de Nadal, demà dijous a partir de les 8 del matí, amb Roberto Leal, Sandra Daviú i Blanca Benlloch de comentaristes, donarà el tret de sortida a una programació que, de fet, va arrencar ahir amb l'estrena de Masterchef Junior, espai que s'ha erigit en tota una tradició de la cadena.

La nit de Nadal serà molt musical, ja que s'ha programat Telepasión va de cine, en el qual rostres de la cadena com Anne Igartiburu, Elena S. Sánchez, Inés Ballester i actors de Cuéntame cómo pasó, entre d'altres, protagonitzaran números musicals basats en bandes sonores dels clàssics del cinema. També aquest dia Dani Martín cantarà el seu últim disc, Miguel Bosé repassarà la seva carrera i tancarà la nit Laura Pausini donant un toc de swing a les nadales més populars.

El 28 de desembre torna la gala solidària Inocente, inocente, que en aquest cinquè any destinarà els fons recaptats a afectats per malalties rares, i tindrà com a presentadors Anne Igartiburu, Juanma López Iturriaga i Carolina Casado.

Per acomiadar l'any amb alegria, José Mota ofereix Operación: And the andaran, un especial d'humor que tindrà una trama única i que resumirà amb humor les notícies de l'any.

Els últims minuts de 2016 i el primer brindis de 2017 aniran a càrrec d'Igartiburu, que compleix 12 anys consecutius retransmetent les campanades per TVE des de la madrilenya Puerta del Sol, i els membres del jurat del programa Masterchef Jordi Cruz i Pepe Rodríguez Rey. Després del raïm, Eva González i Santiago Segura presentaran ¡Feliz 2017!, un programa que promet rialles i música amb actuacions de David Bisbal, Juanes, Melendi, Fangoria, Bustamante, Bebe, Gemeliers, Mocedades i el Duo Dinámico.

A La 2 es veurà el dia de Nadal a les 20.30 hores Feliz humor, feliz Navidad, un programa que rescatarà les mítiques gales de Cap d'Any de Televisió Espanyola, i el 31 de desembre Cachitos de hierro y cromo, quatre hores de música perquè els telespectadors visquin «la millor revetlla possible».