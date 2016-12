Netflix estrenarà la quarta temporada de «Sherlock» un dia després que al Regne Unit

n Netflix ha anunciat que estrenarà l'esperada quarta temporada de la sèrie britànica Sherlock només un dia després que al Regne Unit. És a dir, els espectadors espanyols podran gaudir de les aventures de l'excèntric detectiu el 2 de gener. Sobre aquesta nova temporada poques dades s'han donat a conèixer fins ara. La BBC només ha revelat el títol de tres dels seus episodis (The Six Thatchers, The Lying Detective i The Final Problem) i la sinopsi del primer, que se centrarà en un misteri que envolta Mary Watson, la dona del company del protagonista, a qui dóna vida Benedict Cumberbatch.