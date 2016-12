TV3 emet aquesta nit un especial sobre El Tricicle amb l'espectacle «Bits»

n L'espectacle Bits i el programa Còmics dedicat al Tricicle ompliran d'humor la nit a TV3. A partir de les 22.35, després de Polònia, s'emetrà el fins ara darrer espectacle del trio còmic i, a continuació, un repàs per la trajectòria artística de Tricicle al programa Còmics, presentat per Àngel Llàcer.

Bits s'inspira en la unitat d'informació digital. Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir, com un bit, són capaços de desplaçar-se d'un gag a l'altre en un mil·lisegon; descobrir mons ignots i impensables per a la imaginació humana; batre la Densitat de Gags per Minut Possible i, en definitiva, provocar terabites de rialles entre els espectadors. L'espectacle es va estrenar el 24 de maig del 2012 a Alacant i va estar més de quatre anys de gira.

Tot seguit, a partir de les 00.10, Còmics repassa la trajectòria artística de Tricicle amb convidats com José Corbacho, Boris Izaguirre, Manel Fuentes, Marina Gatell o Magda Oranich, entre d'altres. El programa, presentat per Àngel Llàcer, ofereix imatges d'alguns dels millors gags de la prolífica carrera del grup.