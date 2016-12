Irene, guanyadora de «La Voz»: «Per ara em dedico la victòria a mi mateixa»

n La jove gallega Irene Caruncho, a la qual la seva coach Malú defineix com «la veu femenina de les quatre edicions de La Voz», és des de dimecres a la nit la primera dona guanyadora d'aquest talent show de Telecinco, una victòria que es dedica «a si mateixa», perquè, diu, «s'ho ha currat». «Crec que em vaig esforçar prou per aconseguir la victòria. El triomf va per mi perquè jo el vaig a gaudir i després faré gaudir els que estiguin a prop», va manifestar ahir Caruncho a un reduït grup de periodistes després d'una breu roda de premsa en què va estar acompanyada per Malú.

La gallega va dir sentir-se «molt feliç i molt emocionada» per un triomf que, assegura, «no s'esperava», malgrat ser la favorita aconseguir el triomf davant de Thais, de l'equip d'Alejandro Sanz; Carlos, del de Manuel Carrasco; i Mario, del de Melendi. «Vaig llegir que era la favorita però el públic pot canviar d'opinió en qualsevol moment», va confessar la jove artista, de 21 anys Els vots dels espectadors van ser decisius en la victòria d'Irene Carucho, que va interpretar el tema I have nothing, de Whitney Houston.