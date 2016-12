Una televisió russa vol convertir en realitat «Els jocs de la fam»

n Tot per aconseguir una audiència rècord. Una productora russa està negociant convertir el reality de ficció sobre el qual gira la famosa saga Els jocs de la fam en un programa de supervivència real. El projecte, impulsat pel multimilionari rus Eugene Payatkovsky i que ha aixecat molta polseguera tant a Rússia com a la resta del món, vol fer que 30 individus participin d'un joc de supervivència durant nou mesos. El programa, que es titularia Game2 Winter, es desenvoluparia en un bosc de Sibèria, amb temperatures que en els mesos d'hivern arriben als 40 graus sota zero. El reality podrà ser seguit per espectadors d'arreu del món les 24 hores del dia a través d'una web gràcies a les 2.000 càmeres.

Per aconseguir el premi final, dotat amb 1,6 milions d'euros, els participants s'hauran d'enfrontar a la resta de rivals. No disposaran de pistoles, però sí de ganivets i altres instruments. De fet, i segons ha informat el portal Deadline, els productors demanaran signar als participants un document, per evitar «queixes posteriors». El text que hauran d'acceptar adverteix que podrien ser assassinats o violats, tot i que aquest tipus de delictes seran castigats amb presó. De moment, però, els responsables hauran de superar un mur legal, atès que la legislació russa no preveu per ara aquest tipus de programa televisiu. No obstant això, i segons cita el mateix portal, la productora ja hauria rebut nombroses sol·licituds per a un futur càsting.