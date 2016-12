Dos «youtubers» conduiran les campanades a les xarxes socials de RTVE

n Els youtubers Álex Puértolas i Andrea Compton conduiran les campanades de Cap d'Any a les xarxes socials de Radiotelevisió Espanyola, en una iniciativa pionera a Espanya que, sota el títol Campanadas YouTVE, retransmetrà en directe per a tot el món la festa de la Puerta del Sol de Madrid. Aquest espai, el primer que emetrà les campanades en exclusiva per a les xarxes socials, s'integra en l'aposta de la radiotelevisió pública «per la innovació en formats i continguts i per consolidar la seva presència digital», segons informa en una nota de premsa.