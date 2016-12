Multen «El Intermedio» per emetre imatges d'una dona en topless sense permís

n El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat a Atresmedia per gravar una dona mentre prenia el sol a la platja en topless sense el seu consentiment, i utilitzar les imatges al vídeo titulat El espectáculo de los obispos, emès el 2012 al programa El Intermedio de La Sexta. El Suprem ha reiterat la seva doctrina que hi ha intromissió il·legítima en el dret a la pròpia imatge quan es publica o difon la imatge en topless de qui no hagi prestat el seu consentiment i no tingui notorietat o projecció pública.

Els magistrats de la Sala Civil han desestimat així el recurs interposat per Atresmedia i Globus Media contra la sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant per la qual van ser condemnats a pagar solidàriament a la demandant 35.380 euros d'indemnització. En el muntatge realitzat pel citat programa que presenta El Gran Wyoming, a la imatge de la demandant «la va succeir la d'un grup de bisbes aplaudint, com si s'alegressin o mostressin el seu entusiasme davant la seminuesa» de la dona, explica la sentència.