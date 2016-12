Conclou el rodatge de la sèrie basada en la novel·la «La Catedral del mar»

n Després de quatre mesos de treball, Antena 3 va informar ahir els mitjans de la finalització del rodatge de La Catedral del mar, sèrie de televisió inspirada en la famosa novel·la del mateix nom escrita per Ildefonso Falcones. Segons la nota de premsa, gairebé el 80 per cent de les escenes han estat rodades en localitzacions exteriors i, buscant l'essència medieval que captura el llibre, ambientat a la Barcelona del segle XIV durant la construcció del temple de Santa Maria del Mar, també s'han introduït diferents enclavaments d'Extremadura, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid, Aragó i Catalunya.

En la producció han col·laborat gairebé 4.000 figurants i s'ha comptat amb un elenc de més de 150 actors entre els quals es troben noms com el d'Aitor Luna, Pablo Derqui, Michelle Jenner, Andrea Duro, Daniel Grao, o bé Silvia Abascal. La Catedral del mar, que ha estat dirigida per Jordi Frades i compta amb Rodolf Sirera com a responsable de l'adaptació del llibre, entra ara «en una fase de postproducció» i serà estrenada a Antena 3 «en els pròxims mesos».