«El Gran Dictat» passa el relleu al «Tot o res» d'Ares Teixidó

n Després de set anys en antena, El Gran Dictat es va acomiadar aquesta setmana per donar el relleu a un nou concurs televisiu que ocuparà la seva franja horària. El programa, presentat per Òscar Dalmau, va dir adéu amb un especial on hi va aparèixer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont i d'altres convidats com Núria Solé, Manel Piñero, Anna Bertran, Sor Lucía Caram i el Mag Lari. El Gran Dictat va tenir una audiència de 313.000 espectadors i una quota del 13,6%, convertint-se, doncs, en la quarta emissió més vista de dilluns passat. El programa portava en cadena des del 2009 i durant els 7 anys va mantenir-se gairebé sempre a la mateixa franja horària, abans dels informatius.

A partir del gener, però, ja no hi haurà més ulleres de pasta, ni porquets premiant el bon ús del català, sinó que la nova aposta de la cadena cau en mans de la presentadora lleidetana Ares Teixidó, que conduira un nou concurs que es dirà Tot o res. La producció del nou programa anirà a càrrec de Triacom Audiovisual, i tindrà com a objectiu posar a prova els coneixements de cultura general dels seus participants. La nova cara de TV3 té 29 anys i ja acredita una llarga trajectòria en el món de la televisió. Teixidó va participar durant molts anys en els debats de Gran Hermano de la cadena Telecinco. Un altre dels canals on havia fet acte de presència havia estat la catalana 8TV, on formava part del Trencadís.