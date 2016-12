La productora HBO confirma noves estrenes de cara al primer trimestre del 2017

n HBO Espanya ja ha confirmat algunes de les estrenes del primer trimestre del 2017 i entre aquestes figures sèries com «Big Little Lies» (20 de febrer), «Taboo» (7 de gener) o bé «Six» (19 de gener). També la popular producció «Girls» estarà present en aquesta última graella, on presentarà la seva sisena i última temporada en antena. D'altres sèries que tenen confirmació, però no disposen encara d'una data concreta, és el nou treball de Ryan Murphy, «Feud», ni tampoc de la minisèrie dramàtica «When We Rise» centrada principalment en el col·lectiu LGTB.