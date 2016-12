«Pekín Express» torna a LaSexta amb una edició especial amb antics concursants

n Després de mesos de silenci, LaSexta va confirmar ahir que properament hi haurà una nova edició del programa «Pekín Express». Atresmedia ha decidit renovar el reality show per una temporada més, posant de protagonistes alguns dels concursants que ja havien participat en edicions anteriors del mateix programa. Aquesta setena edició serà conduïda per la presentadora de televisió Cristina Pedroche. Corea del Sud, Filipines o Austràlia seran algunes de les localitzacions per on s'hauran de moure els participants per tal de guanyar.