La inversió publicitària en mitjans convencionals podria augmentar un 5%

La inversió publicitària en mitjans convencionals podria créixer un 5% durant 2017, segons previsions del panell Zenthinela, compost per directius de grans empreses anunciants, mentre que aquest any tancarà amb un increment del 4,3%. En mitjans «no convencionals», 2016 acabarà amb un augment de l'1,2%, la qual cosa implica un creixement total de tot el sector publicitari aquest any del 3,7%, segons una nota de Zenith Espanya.

Per al 2017, aquests experts esperen que la inversió en «no convencionals» creixi un 1,7%, i un 3,2% si es tracta de tot el sector. Les dades indiquen que el major augment de la inversió es produeix en mòbils, tant el 2016 (13,6%) com el 2017.

Igual que els darrers anys, també es preveuen creixements importants a Internet (9,8% el 2016, 9,8% el 2017) i en els canals de pagament de televisió (6,2% el 2016, 6,6% el 2017). Per contra, els mitjans impresos seguiran perdent, després d'un petit repunt el 2015.

Eduarto Madinaveitia, director general tècnic de Zenith, augura que pot ser «un bon any» per a la inversió publicitària.