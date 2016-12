El consum de televisió descendeix per quart any consecutiu

n Per quart any consecutiu el consum de televisió disminueix notablement. Així ho confirma una anàlisi dut a terme per Barlovento Comunicació, recollit per la plataforma «Fòrmula TV», que va fer pública ahir la mitjana: 233 minuts per persona i dia, tant en la seva vessant lineal com en diferit. Mentre que al primer tipus de consum es dedica un total de 230 minuts, el diferit constitueix tres minuts que se sumen al primer temps. En comparació amb l'any 2012, quan es va arribar al pic del rècord anual, el consum es redueix en 13 minuts per persona i dia. Aquell any, la televisió va aconseguir els seus màxims històrics arribant a una mitjana de consum de 246 minuts per persona i dia.

No obstant, pel que fa a l'any anterior, el 2015, el consum en diferit es manté aconseguint els tres minuts de mitjana tal com va passar l'any anterior. Tot i que la modalitat lineal descendeix, el consum d'audiovisual a través de plataformes digitals es manté igual. És a dir, les formes de consum dels espectadors estan patint una transformació a causa de la irrupció de nous dispositius i pantalles des de les que veure contingut audiovisual.

La plataforma «Fòrmula TV» també afirma que la televisió continua sent el mitjà de comunicació amb una major quota publicitària que la resta de mitjans, tant tradicionals com no convencionals. Les dues grans corporacions que aglutinen aquests ingressos publicitaris són Mediaset i Atresmedia.