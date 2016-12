El popular actor Charlie Sheen fa un polèmic tuit desitjant la mort a Donald Trump

Un dels protagonistes de la sèrie Dos hombres y medio, Charlie Sheen, va incendiar les xarxes socials després de fer un polèmic tuit sobre el president dels Estats Units, Donald Trump. En una piulada que va publicar ahir, demana a Déu que mati el president dels Estats Units. La difusió del missatge va ser immediata i en pocs minuts va arribar a una xifra de més de 46.000 retuits i prop de 90.000 clics d'aprovació. De moment, no s'ha rebut cap resposta ni reacció per part del president americà, que va optar per ignorar l'anècdota mediàtica.