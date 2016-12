RTVE decideix eliminar «Olmos y Robles» i apostar per nous formats

n La comèdia policíaca Olmos y Robles, protagonitzada per Pepe Viyuela i Rubén Cortada, no serà renovada per RTVE per a una tercera temporada, segons va anunciar ahir la corporació pública.

La sèrie, que s'emetia a La 1 des de setembre de 2015, va tancar la seva segona temporada el passat novembre i, després de decidir no seguir amb aquesta producció de 100 Balas, la cadena va informar que «seguirà treballant en nous continguts de ficció».

Va començar les seves emissions amb més de 3,3 milions d'espectadors i un 19,5% de quota de pantalla, i s'acomiada de la graella televisiva després de 18 episodis amb 1,9 milions de televidents i un 11,2% d'audiència, segons dades proporcionades pel portal especialitzat en televisió «Fórmula TV». Aquesta comèdia estava protagonitzada per dos guàrdies civils provinents de la zona de la Rioja, les personalitats dels quals eren pols oposats i que es veien obligats a resoldre junts tota mena de crims, robatoris, segrestos i xantatges en els quals res era el que semblava.