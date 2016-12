«Skam», un fenomen de culte entre els joves de Noruega

Skam (traduït com «vergonya»), una sèrie de la televisió pública noruega NRK, és tot un fenomen de culte entre els joves nòrdics per un format innovador que incorpora de forma activa les xarxes socials, un projecte que ha rebut premis per reforçar la identitat comuna i entreveu l'èxit internacional.

La productora de Simon Fuller, que va llançar a la fama a les Spice Girls i va crear el programa de televisió Idols, ja ha comprat els drets per als Estats Units i Canadà d'una sèrie estrenada a la tardor de 2015 i que amenaça amb seguir l'estela de sèries de noir daneses com Forbrydelsen (The Killing) o Broen (The Bridge).

«Té un contingut molt especial, està feta amb honestedat i integritat per al públic jove i és pionera en com aprofitar diferents canals i plataformes per explicar una història», resumia fa unes setmanes Fuller per explicar el seu interès per traslladar al públic nord-americà un relat sobre adolescents noruecs. Skam narra els problemes diaris d'un grup de joves de l'institut Hartvig Nissen d'Oslo, que com els seus coetanis d'altres països occidentals afronten crisis existencials, d'identitat sexual, religioses o transtorns alimentaris.

A més d'aprofitar l'experiència reeixida d'altres sèries emeses a la seva web, els creadors de NRK van entrevistar en profunditat joves noruecs abans d'escriure el guió de Skam, els protagonistes absoluts de la qual són els adolescents i en la que els pocs adults que apareixen tenen un paper marginal.

Cadascuna de les tres temporades emeses se centra en un personatge: Eva, i la seva tempestuosa relació amb l'exnòvio de la que era la seva millor amiga, en aparença l'autosuficient i segura Noora. I Isak i els seus problemes per acceptar la seva homosexualitat. El treball previ dels creadors es plasma en uns diàlegs que reflecteixen la forma de parlar dels adolescents noruecs, i per extensió escandinaus, barrejant contínuament el seu idioma amb paraules i frases en anglès. Un altre dels motius de l'èxit és la seva habilitat per fer servir les xarxes socials: així es veu als personatges enviar missatges de text –que apareixen integrats gràficament a la pantalla en forma de globus–, o comunicant-se per Instagram o per Facebook.