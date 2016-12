Telecinco es consolida com la cadena més vista del 2016

n Telecinco, la cadena principal del grup Mediaset, ha tancat el 2016 com la més vista per cinquè any consecutiu, amb una quota mitjana de pantalla del 14,4%, seguida per Antena 3 (Atresmedia), amb el 12,8%, i La 1 de TVE, amb el 10,1%, segons l'informe anual de Barlovento Comunicació. L'audiència de les dues primeres emissores baixa 4,06 dècimes, respectivament, en comparació amb 2015, i puja 3 dècimes pel que fa a la pública.

La inversió publicitària a la televisió ha pujat un 6,4% en els primers nou mesos de l'any, fins als 1.515 milions d'euros, segons un estudi d'Infoadex. És una tendència que, si es confirma, suposarà el tercer any consecutiu de creixement. Els grans grups privats –Mediaset i Atresmedia– van sumar el 57,2% de l'audiència entre gener i setembre i van captar el 86,4% de la inversió publicitària televisiva total, segons l'informe publicat ahir, elaborat amb dades de Kantar Media fins al 28 de desembre.

Els informatius de Telecinco són els més vistos, segons la ponderació de l'audiència mitjana de les edicions de migdia i nit, amb el 15% dels espectadors, seguits pels de La1 (12,9%) i Antena 3 (12,5 %). Telecinco lidera els informatius nocturns. La1 encapçala la sobretaula de dilluns a divendres, i empaten pel que fa als caps de setmana.

El més vist del 2016

Amb una mitjana de 11,6 milions de televidents, la tanda de penals de la final de la Lliga de Campions de futbol entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid va ser el més vist del 2016. Va ser emesa per Antena 3 el 28 de maig, amb una quota el 62,3%. El partit del 21 de juny entre Espanya i Croàcia a Telecinco va tenir 10,7 milions d'espectadors; i la pròrroga d'aquesta mateixa final, 10,7 milions (58,1%). El conjunt de les emissores autonòmiques es queda al seu mínim històric anual, el 7,4%, per davant de La Sexta, que baixa tres dècimes (7,1%); Cuatro, que cau set dècimes (6,5%), i les cadenes temàtiques de pagament (7%).