«Sense ficció» dedica la nit al món del vi amb l'emissió de dos documentals

n El programa Sense ficció (21.55 h, TV3) presenta aquesta nit una sessió doble dedicada al món del vi amb l'emissió de Priorat i Obecanje. La promesa. Priorat explica l'èpica història dels que ja són popularment coneguts com els «Cinc Magnífics», René Barbier, Daphne Glorian-Solomon, Álvaro Palacios, Josep Lluís Pérez i Carles Pastrana, que, a principis dels anys vuitanta, van revolucionar el vi català. Però el documental també explica la història de la gent de la comarca vitivinícola del Priorat, que avui dia compta amb més de cent cellers i amb vins que són referència obligada en les cartes dels restaurants més exclusius.

Obecanje. La promesa és un documental que un documental que viatja a Rogljevo, Sèrbia, on una família francesa s'instal·la al poble moguda per la convicció que han trobat una de les terres vinateres més bones d'Europa per al cultiu de la vinya i l'elaboració de vi. Però al poble només hi troben persones grans, desconfiades i amb vells hàbits, i la seva presència desperta tant esperances com reticències.