La revista satírica «Orgullo y satisfacción» deixarà de sortir al mes de desembre

n Orgullo y satisfacción, la revista satírica digital fundada fa dos anys per un equip de dibuixants que va abandonar El Jueves, abaixa la persiana. Segons informava ahir eldiario.es, la publicació posarà punt final a la seva curta trajectòria el desembre d'aquest any en no haver arribat a uns mínims objectius econòmics. Dirigida per Manel Fontdevila, Albert Monteys, Bernardo Vergara, Guillermo i Manuel Bartual, la publicació comptava amb un planter de destacats col·laboradors com Ágreda, Alberto González Vázquez, Luis Bustos, Miguel Brieva o Paco Alcázar, entre d'altres.