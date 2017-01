Competència multa RTVE per incloure publicitat encoberta a «Masterchef»

n La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una sanció de 219.342 euros a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) per incloure publicitat encoberta dels productes d'un celler durant una entrega del concurs Masterchef. El programa pel qual s'ha sancionat la corporació pública, per «infracció greu», va ser emès el 18 de maig de l'any passat. En la seva sentència, la CNMC destaca que «es van incloure continguts sense identificar com a publicitat». Durant el reeixit concurs gastronòmic, es van fer al·lusions directes a la marca, emfatitzant en les seves virtuts amb frases com «tenim la sort d'estar en un dels cellers més prestigioses i antics d'Espanya» o «s'han convertit aquests vins en tot un referent de qualitat en àmbit internacional».

La sentència de la CNMC respon a una denúncia presentada per l'Associació d'Usuaris de la Comunicació (AUC). La Comissió va acordar incoar un procediment sancionador en considerar que la cadena pública havia pogut vulnerar l'article 18.2 de la Llei General de la Comunicació Audiovisual per la citada emissió.