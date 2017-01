La BBC aixeca polèmica per emetre una paròdia sobre l'Estat Islàmic

n Els britànics estan dividits davant l'últim sketch humorístic emès per un programa de la cadena pública BBC. Així ho explica el portal televisiu Fòrmula TV, que explica que l'enèsima paròdia del format Real Housewives s'ha centrat aquesta vegada a l'Estat Islàmic i ha fet humor a partir de temes com l'utilització de cinturons explosius o bé les decapitacions del grup terrorista. El breu fragment que s'ha fet ja públic ha causat gran polèmica. Per a alguns, és positiu riure també de l'Estat Islàmic, encara que altres qualifiquen de cruel fer humor amb tant de patiment humà.