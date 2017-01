El concurs «Oh Happy Day» escalfa motors per presentar la nova edició

n A només una setmana perquè arrenqui la nova temporada d'Oh Happy Day, TV3 començarà a escalfar motors amb Quartet Mèlt: fent les maletes, un resum de la gira europea del Quartet Mèlt, guanyadors de la tercera edició del concurs musical. En aquest programa es coneixeran a fons els quatre components del Quartet Mèlt i compartiran amb ells els millors moments de la gira europea el premi per haver guanyat el concurs. Salzburg, Budapest i Cardiff són les tres ciutats on van actuar i on van captivar un públic nou amb la seva barreja de repertori clàssic i modern.

Des que va acabar el seu pas pel concurs, el Quartet Mèlt no ha parat: actuacions a festivals i teatres d'arreu de Catalunya i l'edició del seu primer CD Maletes. Els quatre components es defineixen com rigorosos, tècnicament impecables i cada vegada més consolidats. El grup musical ensenya en aquest programa com tota la seva vida gira al voltant de la música i com una forta amistat els ha fet avançar com a persones i com a artistes, i els ha convertit en un dels grups més demanats als escenaris catalans.