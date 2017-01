'The Walking Dead' dóna pistes de la 7a temporada

Els fans de 'The Walking Dead' hauran d'esperar més d'un mes perquè torni a la seva emissió habitual la sèrie d'AMC. Però per mitigar l'espera, la cadena nord-americana ha decidit difondre fins a 14 imatges d'allò més críptiques que ofereixen als fans algunes pistes sobre l'esdevenir de la ficció i que han augmentat encara més l'hype sobre el que queda per veure després de l'aturada de la setena temporada.

Una d'aquestes enigmàtiques fotografies retrata el que sembla un forat cavat a mode de tomba. Qui serà l'escollit per a tan tràgic destí? Després del que ha passat en els últims capítols, ara més que mai ningú està fora de perill a 'The Walking Dead'. Encara que pensant-ho millor... Podria ser un amagatall estratègic per ocultar armes i subministraments fora de l'abast del temible Negan?

Les conjectures no cessen si fem una ullada a la resta d'imatges: un grup de siluetes reflectides a la terra aventuren que el grup de Rick, Daryl, Jesús i companyia estan preparats per enfrontar-se als seus enemics. I per altra banda, quin significat té una misteriosa caixa d'eines perfectament lligada?

Cacauets, nous i un bloc de dinamita que podria fer referència a la tasca que realitzava Fat Joseph abans que Daryl acabés amb ell. I és que el sequaç de Negan s'assegurava que els caminants no voltessin per les comunitats amb explosions cronometrades. Per tant, què passarà ara que no hi és per dirigir les coses? Algú prendrà el seu relleu?

Hi ha fins i tot un inquietant arsenal d'aneguets de goma... s'admeten apostes.

Retorn el 12 de febrer

'The Walking Dead' reprendrà la seva setena temporada a AMC el diumenge 12 de febrer a les 21:00 hores, horari nord-americà. Els vuit capítols restants hauran de resoldre totes les trames dels vuit primers, amb especial èmfasi en com faran els protagonistes per alliberar-se de la terrible esclavitud que Negan exerceix sobre ells sumant forces amb la resta de grups com El Regne o Hilltop.

El Rei Ezekiel -i la seva tigressa Shiva-, Daryl, Morgan i Carol o Tara i la civilització anomenada Oceanic seran part fonamentals en el final de la setena temporada, que se seguirà emetent els diumenges a AMC, i amb només mitja hora de diferència a FOX a Espanya.