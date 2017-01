Cristina Pedroche busca nous talents des d'aquesta nit amb «Tú sí que sí»

n No és el típic programa de talents. Així defineix Cristina Pedroche Tú sí que sí, el concurs aquesta nit estrena a La Sexta i amb el qual pretén descobrir el «talent que hi ha a Espanya i també a Europa». Després d'haver-se guanyat l'afecte del públic amb Zapeando i d'haver exercit de presentadora de Pekín Express, a Antena 3, Pedroche afirma sentir-se «molt feliç i orgullosa de l'equip» que l'envolta en aquesta nova aventura, posant-se al capdavant de la nova versió del Tú sí que vales, que Telecinco va emetre entre 2008 i 2013.

Produït per Gestmusic, a Tú sí que sí, les decisions les prendrà un jurat integrat per l'actriu i humorista Silvia Abril, el ballarí Rafa Méndez i la cantant Soraya Arnelas. També el públic del plató tindrà molt a dir, atès que en les mans es deixarà la responsabilitat que un candidat passi o no a la semifinal si algun dels jutges dubta i de triar al gran guanyador a la gran final. Per Pedroche, tots els que han passat pel programa mereixen estar a la final perquè «és gent que vol donar el millor de si mateixa i té la valentia de posar-se davant la càmera, davant d'un públic i un jurat».