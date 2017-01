Mor José Luis Barcelona, pioner de TVE a Catalunya

n El locutor i presentador de televisió José Luis Barcelona, un dels pioners de TVE des de l'inici de les seves emissions als estudis de Miramar de la capital catalana, ha mort als 84 anys, segons va informar ahir l'actual director de RTVE a Catalunya, Carles González. José Luis Barcelona va presentar alguns dels programes més populars de TVE de finals dels anys 50 i la dècada dels 60, com Balcón del Mediterráneo, Club Miramar, Mundo insólito, Club del martes, Esta es su vida, Eurofestival, Salto a la fama i, especialment Reina por un día, amb Mario Cabré.

Nascut a Borja (Saragossa) el 24 de setembre del 1932, José Luis Barcelona va passar la seva adolescència a la capital aragonesa fins que es va traslladar a la Ciutat Comtal, on inicialment va treballar en un banc i va participar en un teatre d'aficionats, cosa que li va obrir la possibilitat de formar part del quadre d'actors de Ràdio Miramar. Decidit a dedicar-se a la ràdio, va cursar estudis a l'emissora escola Radio Juventud de Barcelona i, en acabar la seva formació, va passar a ser professor-locutor de continuïtat en l'emissora.

El 1958 es va presentar a una prova per cobrir una plaça de locutor de televisió als estudis de Miramar de Barcelona i, després de resultar seleccionat, es va traslladar a Madrid per seguir un curset amb professors com Jesús Álvarez, David Cubedo i Matías Prats. Va tornar a Barcelona, on va formar part de l'equip pioner de TVE a la capital catalana, des d'on, el 14 de juliol del 1959, va presentar el primer programa emès des dels estudis de Miramar per a tot Espanya, Balcón del Mediterráneo. A partir d'aquell moment es va dedicar gairebé completament a la televisió, amb algunes incursions en el món de la ràdio.

Barcelona va ser també periodista dels serveis informatius de TVE durant més de deu anys i director i guionista dels programes Tot i més i Primera fila. El 1992 va donar per finalitzada la seva etapa a la televisió pública, encara que durant sis anys més va ser professor d'una escola d'audiovisuals de Barcelona.