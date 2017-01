TV3 estrenarà dilluns que ve la segona temporada de la sèrie 'El crac'

TV3 estrenarà dilluns que ve la segona temporada la sèrie 'El crac'. El Teatre Goya ha acollit la presentació de la nova etapa de la comèdia, un espai on passa una part important de l'acció que ara se centrarà en el món del teatre. El nou cap de Ficció i Cinema, Oriol Sala-Patau, ha explicat que en aquesta nova temporada no tot gira al voltant de les fílies i fòbies del Joel sinó que també hi haurà trames importants protagonitzades per actors de la talla de Julio Manrique, que es convertirà en l'alter ego de Joel Joan. De fet, es podrà veure la lluita entre tots dos per veure qui s'emporta el títol de crac més important de l'any.

Sala-Patau ha destacat que Manrique és un dels actors més representatius del teatre actual, fet que lliga amb una temporada on hi haurà un director teatral interpretat per Borja Espinosa, un Lluís Soler, actrius que repeteixen com Sara Espígul i Diana Gómez, i Laura Aubert, que fa d'actriu novell sortida de l'Institut del Teatre i que s'haurà d'enfrontar a dos cracs i a un director molt exigent. En la sèrie s'hi barregen gèneres des de la comèdia, l'humor àcid i surrealista, dramèdia o el suspens.

Joel Joan és un dels creadors i directors de la sèrie al costat d'Hèctor Claramunt. Ell també és el crac, aquest personatge que els espectadors van deixar en un punt molt fosc de la seva vida en el final de la primera temporada, ara fa dos anys. "Pensàvem que el personatge tenia continuïtat", ha explicat Joel Joan. "La sèrie té un humor tràgic amb moments on es congela el somriure. Toca fibres molt humanes, ja que parla dels seus personatges mostrant totes les seves misèries i egolatries. Sempre hem buscat no caure en terreny confortable", ha afegit.

Julio Manrique és l'alter ego de Joel Joan. Ells dos diuen que un és el crac i l'altre és el crac millorat, però coincideixen a dir que els seus personatges són "dos nens grans, amb els defectes a flor de pell i obvis en la seva necessitat de ser estimats, admirats, adorats".

Lluís Soler és l'altre gran actor de l'escena catalana que s'ha atrevit de riure's d'ell mateix en 'El crac' i Joel Joan els ha agraït que s'hi hagin prestat: "Una cosa és que jo em rigui de mi mateix i l'altra és que ho he fet d'ells i de les seves imatges públiques".

Sara Espígul i Diana Gómez repeteixen en els seus papers de la primera temporada. Els seus personatges, la Sandra i la Carla, són dones fortes que ja no tindran les trames tan centrades en el personatge de Joel Joan. Laura Aubert és Laura Romaní, un nou personatge que "sembla innocent però s'acaba convertint en una altra cosa".

Els cameos són una altra de les característiques de la sèrie: "Petits regals de Reis que volem que desemboliqui l'espectador", diu Joel Joan. Gemma Ruiz i Ana Boadas han estat en la presentació, però els directors s'han mostrat reticents de trencar la sorpresa dels altres.

L'espectador es trobarà una sèrie rica en localitzacions com el Teatre Casino del Masnou, Igualada, Reus o Girona, a més de localitzacions llunyanes que no han volgut revelar.