«Cuéntame cómo pasó» estrena aquesta nit la seva temporada més «ambiciosa»

n La sèrie Cuéntame cómo pasó torna aquesta nit a La 1 de Televisió Espanyola amb la seva 18 temporada, la més «ambiciosa» de la seva llarga vida, en la qual la família Alcántara serà testimoni del primer atemptat gihadista a Espanya, el que va passar al restaurant el Descanso el 1985, segons explica RTVE en una nota. La trama es reprèn on es va quedar en l'anterior temporada, a l'abril de 1985, amb la família celebrant l'aniversari de Paquita al restaurant, lloc molt popular entre els militars americans de la base de Torrejón de Ardoz.

Els veïns del barri de San Genaro viuran en els nous episodis les protestes contra la visita de Reagan, el fenomen yuppie, l'auge del moviment ecologista -amb les centrals nuclears en el punt de mira-, el moviment internacional contra la caça de balenes, la primera vaga general contra el govern de Felipe González, el segrest d'un avió de la TWA o l'arribada d'un nou impost, l'IVA.

El retorn de Toni, interpretat per Pablo Rivero, incorporant-se a l'equip d'informatius de Torrespaña, és un dels al·licients de la sèrie que va tancar la seva anterior temporada amb més de 3,5 milions d'espectadors i 19,2 per cent de quota de pantalla. En aquesta nova aventura professional, el fill gran dels Alcántara, acompanyat per Marcos (Carlos Cuevas), s'estrenarà davant les càmeres amb l'especial del Dia del Referèndum de l'OTAN, moment que coincideix amb la renovació de les cares de l'informatiu de TVE, amb Paco Lobatón, Ángeles Caso, Felipe Mellizo i Concha García Campoy.

A més del personatge a qui donarà vida el català Carlos Cuevas (Merlí), la nova temporada també incorpora noves cares com Olga (Cristina Marcos), que arribarà al barri de San Genaro per fer-se càrrec del restaurant informal Paris-Nalón; Abraham (Miguel Canalejo), el fill d'Olga, i Carlota (Lucía Quintana), directora del centre de planificació familiar.

La 18a temporada de Cuéntame cómo pasó arriba finalment a la petita pantalla després d'un període d'incertesa. Els problemes amb Hisenda dels actors Imanol Arias i Ana Duato, que donen vida a Antonio i Mercedes, van fer perillar la seva renovació. Finalment, però, el Consell d'Administració va decidir seguir apostant per la reeixida sèrie.