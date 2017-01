Fox espera anunciar molt aviat la renovació de la sèrie «Expediente X»

n Després del retorn d'Expediente X amb la seva desena temporada a principis de 2016, la popular sèrie dels 90 protagonitzada per David Duchovny i Gillian Anderson semblava que no tindria continuació. No obstant això, Chris Carter, creador de la sèrie, va manifestar obertament la seva voluntat de continuar dins o fora de la cadena de televisió que la va veure néixer. Després d'una llarga negociació, i quan semblava que les agendes dels seus protagonistes podrien ser el gran obstacle, finalment sembla que no està tot perdut. El president de Fox, David Madden, va assegurar dimecres, en una roda de premsa, que a falta d'alguns serrells, la cadena espera confirmar aviat els nous episodis, que arribarien en principi el 2018.