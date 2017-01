«Mai ningú m'havia enviat l'entrevista feta amb les preguntes i les respostes»

n «Mai a la vida ningú m'havia enviat tota l'entrevista feta amb les preguntes i les respostes». Així va arrencar l'entrevista que Andreu Buenafuente va fer dijous a la nit al programa Late Motiv, del canal #0 de Movistar +. La ironia del presentador català va agafar per sorpresa el mediàtic psicòleg, que assistia al late night per parlar del seu últim llibre, Ser feliç a Alaska. Després de revelar el secret, Santandreu no va tenir més remei que excusar-se, malgrat justificar la seva acció. «Ho fem així perquè els periodistes fan molt males entrevistes. A vegades fan preguntes que no vull respondre», va assegurar. No obstant això, i després del tens inici, l'entrevista es va desenvolupar amb normalitat, però sense seguir el guió del psicòleg.