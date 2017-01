Els Coen es passen a la ficció televisiva amb una minisèrie sobre l'Oest

n Joel i Ethan Coen són els últims realitzadors de Hollywood a fer el salt del cinema a la televisió, un viatge que emprendran amb una minisèrie sobre el vell Oest titulada The Ballad of Buster Scruggs. Segons ha informat l'edició digital de Variety, Annapurna Television finançarà aquest projecte, que comptarà amb la direcció i guió dels autors de títols de la gran pantalla com Fargo (1995), El Gran Lebowski (1998) o The Ladykillers (2004). «Estem molt entusiasmats», van indicar els realitzadors en declaracions al portal. La producció, de la qual no se n'han facilitat més detalls, serà finalment una minisèrie atès que té una trama massa ambiciosa per quedar-se només en una pel·lícula.