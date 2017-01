Sky no emetrà un especial sobre Michael Jackson per les queixes de la seva filla

n El canal britànic de televisió Sky no emetrà finalment un programa sobre el malaguanyat cantant nord-americà Michael Jackson per les queixes de la família de l'artista i la polèmica creada perquè l'actor encarregat d'interpretar el cantant sigui blanc. La filla de Jackson, Paris, es va mostrar «increïblement ofesa» pel retrat que es fa del seu pare, mort el 2009 als 50 anys, en aquest capítol, que és part d'una sèrie. La cadena va divulgar divendres un comunicat en què indica que ha retirat un capítol davant la preocupació mostrada per Paris i va aclarir que «mai» van pretendre «ocasionar cap ofensa».

«Hem pres la decisió de no emetre Elizabeth, Michael And Marlon, un episodi de mitja hora de la seriosa Sky Arts Urban Myths, arran de les inquietuds expressades per la família propera de Michael Jackson», va explicar el canal britànic. Sky va afegir que la seva intenció era adoptar una «mirada desenfadada d'esdeveniments suposadament certs», sense aportar detalls de quines escenes precises van provocar el malestar de la família.