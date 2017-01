«Sense ficció» recorre aquesta nit l'interior de la Casa Blanca

Aquesta nit, a les 21.55 hores a TV3, coincidint amb la presa de possessió de Donald Trump com a nou president dels Estats Units el proper divendres, Sense ficció estrena La Casa Blanca: la història portes endins, un recorregut per les interioritats d'aquest edifici i del personal que hi treballa. El documental, dirigit per Peter Schnall, és una producció de Partisan Pictures per a la PBS.

La Casa Blanca es pot considerar un dels edificis més famosos del món, un símbol de la democràcia, la història nacional compartida i la llar de la persona més poderosa del planeta. El lloc on el president traça el curs del país i on la primera família nord-americana és el centre d'atenció. És la llar, l'oficina i un museu. És un búnquer en temps de guerra, el teló de fons de les accions de comandament o de les visites d'estat i el cor del cos polític nord-americà.

L'edifici ha de tenir una plantilla de més de cent persones per fer-ne el manteniment, i la seva col·lecció d'antiguitats i pintures la converteix en un aparador per a l'art i el disseny. La Casa Blanca: la història portes endins és un recorregut de dues hores per conèixer els qui s'encarreguen que tot funcioni sense problemes, donant suport al president i protegint la privacitat de la primera família. A través dels records de treballadors, historiadors i periodistes que la coneixen bé, el documental mostra quina ha estat l'evolució de l'il·lustre edifici al llarg de dos-cents anys, canviant amb els corrents de la història i amb els gustos dels seus ocupants.