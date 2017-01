Plats de la màxima dificultat, a imitació dels proposats pels estrelles Michelin Quique Dacosta i Diego Guerrero, i un menú d'"avantguarda" van dur a Paula, una barcelonina de només deu anys, a alçar-se com a guanyadora de la quarta edició de "MASTERCHEF Junior ".

En una final femenina protagonitzada per Paula, que va apostar per un menú en el qual va aplicar les tècniques contemporànies apreses en el programa, i Paloma, que va optar per plats tradicionals d'arrels gallegues, es va imposar la catalana, que assoleix així el títol de guanyadora de "MASTERCHEF Junior", un curs intensiu de cuina al Basque Culinary Center i 12.000 euros per a la seva formació.

El concurs va començar de forma "terrorífica" en rebre la visita dels seus pares en forma de caps servides sobre safates, després de que els quatre finalistes, Àlex, Paloma, Paula i Natalia, van haver de reproduir una creació de llagostins amb curri verd de Quique Dacosta, al capdavant del restaurant que porta el seu nom a Dénia (Alacant) i que llueix tres estrelles Michelin.

Una prova complexa en la qual tots van mostrar les seves dots culinàries però va brillar especialment Paloma, gallega de 12 anys que va aconseguir directament la jaqueta curta que portava aparellada la condició de finalista.

Més difícil si és possible ho van tenir encara Àlex, Natalia i Paula per reproduir un menú compost per creacions de Diego Guerrero, del "biestrellat" DSTAgE (Madrid), que van degustar els concursants de la primera edició de "MASTERCHEF Celebrity", amb el seu guanyador, Miguel Ángel Muñoz, reconeixent la complicació dels plats i lloant especialment el treball de la segona finalista, la perseverant Paula.

També va rebre l'aplaudiment del jurat compost per Pepe Rodríguez Rey, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera per l'estupenda execució del cruixent d'ànec Pequín i les cocotxes de salmó.

En la prova final, Paula va decidir elaborar un menú amb tres plats als quals va aplicar tècniques contemporànies apreses en els seus sis setmanes al programa: tàrtar de tonyina amb aigua de wasabi i esferes de kimchi, risotto de plàncton i gamba vermella i reinterpretació del tall de maduixa i nata, que li van donar el triomf amb l'aprovació d'un jurat al qual es va sumar Jordi Roca, responsable de rebosteria del "triestrellat" el Celler de Can Roca.

Paloma va triar un menú de tall més tradicional i gallec, amb els seus musclos amb curri i ous de salmó, capó farcit amb salsa de gerds i crema de castanyes, i pa de pessic de coco i llima.

En una edició en què el petit Jefferson, un britànic de 8 anys que viu des de fa dos a Cadis, va conquistar a l'audiència per la seva simpatia, desimboltura i companyerisme, Paula, filla de la propietària d'un petit restaurant a Mataró i amb un pare que poques vegades trepitja la cuina, ha reivindicat amb bon treball les tècniques que han fet d'Espanya punta de llança culinària mundial.