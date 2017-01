Cuatro cancel·la definitivament «Hazte un selfie» pels seus pèssims resultats

Després de cinc mesos a la graella, amb nombrosos intents per millorar els resultats, canvis d'horari i nous presentadors, Mediaset ha decidit finalment cancel·lar Hazte un selfie, format conduït per Uri Sabat. Estrenat a principis de setembre, amb l'objectiu de competir amb el Zapeando de La Sexta, en la franja de sobretaules, el talk show de Cuatro es va estavellar des del principi, amb unes audiències que no han arribat ni al 3% de quota. Ni la incorporació d'Adriana Abenia ni el canvi d'horari -de les 15.50 h a les 19.30 h- han aconseguit millorar les xifres, en constant caiguda.