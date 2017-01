La cinquena temporada de «House of Cards» arribarà el pròxim 30 de maig

Netflix ha fet oficial que House of Cards tornarà amb una nova tanda d'episodis el pròxim dia 30 de maig. La plataforma de continguts nord-americana va aprofitar la presa de possessió de Donald Trump com a nou president dels Estats Units per promocionar, amb un vídeo, les noves entregues d'una de les seves ficcions estrella. Les aventures de Francis Underwood tornaran prop d'un any després d'acomiadar-se, el març de l'any passat. En aquesta cinquena temporada, els espectadors podran seguir els nous moviments de l'ambiciós matrimoni interpretat per Kevin Spacey i Robin Wood.